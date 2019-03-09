2019/03/09 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تقدم رجل أمريكي يبلغ من العمر 85 عاما لخطبة حبيبته منذ أيام المدرسة الثانوية مرة أخرى بعد زواج دام أكثر من 60 عاما، وذلك احتفالا بخروجها سالمة من جراحة قلب مفتوح.

وجثا كارل فون شفاتز على إحدى ركبتيه أمام زوجته دونا، 82 عاما، والتي كانت تعاني من سكتات دماغية ونزيف في المخ قبل أن تخضع لعملية جراحية مؤخرا، ووعدها بأن يقدم إليها خاتم خطوبة جديد بعد خروجها سالمة.ووفّى الزوج بوعده، وجثا على إحدى ركبتيهللمرة الثانية أمام عائلة دونا في متجر بمدينة يونغزتاون بولاية أوهايو الأمريكية.وبابتسامة عريضة، قبلت دونا خاتم الخطوبة.ونشرت حفيدة الخطيبين الجديدين، كريستينا، لقطات الخطوبة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحظى سريعا بانتشار واسع.وقال فون شفاتز لوسائل إعلام محلية: "كان أمرا عظيما، ذلك أن هذه الفتاة هي حب حياتي.



وقد عشنا حياة مديدة جميلة على نحو لا نستطيع معه الافتراق".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 63 عاما من الزواج يتقدم إليها بخاتم خطوبة جديد!!) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 63 عاما من الزواج يتقدم إليها بخاتم خطوبة جديد!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).