قيادي تركماني: اميركا تواصل استهداف الحشد في مخمور لهذا السبب

2019/03/09 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي التركماني فوزي اكرم ترزي، ان اميركا تواصل استهداف الحشد الشعبي في مخمور لاعادة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها.

وحذر ترزي من مخطط لدعم داعش وبعض الانفصاليين، لخلق فوضى في كركوك وايصال رسالة بأن الدولة غير قادرة على بسط الامن في هذه المناطق.

ودعا رئيس الوزراء والبرلمان لوضع حد للتجاوزات الأميركية على السيادة العراقية.

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