في عهد السيسي حتى التفكير في التظاهر ممنوع!

2019/03/09 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الاستقرار الظاهري لوضع الدولة في مصر، ثمة تحركات أمنية تؤكد قلق النظام حتى من مجرد فيديوات لمعارضين من الخارج.وهي تحركات تترافق مع قرارات

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