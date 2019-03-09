عن زيارة وفد ريال مدريد إلى العراق.. معلومات جديدة ؟!

2019/03/09 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تحضيراته لاستقبال وفد رسمي من نادي ريال مدريد الاسباني خلال الايام المقبلة، لبحث امكانية انشاء اكاديمية رياضة للنادي

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