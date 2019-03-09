معلومات إيرانية عن جماعات إرهابية على الحدود الباكستانية... طهران في انتظار

2019/03/09 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه يجب على باكستان اتخاذ إجراء حاسما ضد جماعة متشددة نفذت هجوما انتحاريا داميا في منطقة حدودية.

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