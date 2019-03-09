2019/03/09 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، إن الأمم المتحدة ومبعوثها تتحمل المسئولية الكاملة عن استمرار خروقات التحالف العربي والجيش اليمني وتصعيدهم العسكري في الحديدة.

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