ايران: نهدف لمعالجة مشاكل المنطقة وارساء الامن فيها

2019/03/09 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال جهانغيري، في تصريح صحفي، نابعته "الغدير"، ان "المناوئين يصرون كذبا على ان ايران هي مشكلة المنطقة الا ان ايران هي جزء من حلول المنطقة وتساعد في حل المشاكل وارساء الامن فيها".واضاف، ان "وزارة الدفاع تعد من الوزارات الناجحة في البلاد، اذ ان الفضل يعود لها وللقوى الامنية في وصول البلاد الى هذا المستوى من استتباب الامن في منطقة الشرق الاوسط المضطربة، اذ تحولت ايران الى احدى المناطق المستقرة في العالم".وبيّن، ان" وزارة الدفاع ابدعت اليوم في تعزيز القدرات الصاروخية وتوفير حاجات البلاد وفي امتلاك التكنولوجيا الجديدة والحديثة والمبنية على العلوم المعرفية واجتذاب الطاقات الكفوءة والمبدعة".انتهى...س ح

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