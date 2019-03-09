نائب يطالب بتوفير الحماية القانونية للأجهزة الرقابية المعنية بكشف الفساد لتؤدي واجبها بعيدا عن اية ضغوطات او تهديد من الفاسدين او من يسندهم

2019/03/09 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب محمد شياع السوداني، السبت، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتوفير الحماية القانونية للأجهزة الرقابية المعنية بكشف الفساد لتؤدي واجبها بعيدا عن اية ضغوطات او تهديد من الفاسدين او من يسندهم.

وأعرب السوداني خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب اليوم 9 آذار 2019، عن استغرابه من عدم وجود اية اجراءات او خطوات تتسم بالجدية لمحاسبة الفاسدين واسترجاع اموال الدولة؛ التي هي أموال الشعب؛ وخاصة من ثبت عليهم التقصير بل وادانتهم المحاكم.

كما أعرب عن استغرابه من عدم تفعيل لجان التضمين في الوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن، مشيرا الى ضرورة تفعيل الأوامر القضائية بحق من ثبت الجرم عليهم وأولهم من يقطنون خارج البلاد كي لا يفلتوا من العقاب.

واكد السوداني أن لدينا اليوم الكثير من قضايا الفساد المهمة والحساسة التي تحتاج الى تحرك جاد من أجل احقاق الحق وحسمها، منوها بأهمية أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة لحسم قضايا الفساد من أجل إرسال رسالة ايجابية للشارع مايساعد في استعادة الثقة وهيبة الدولة والحد من توغل الفاسدين في ثنايا مفاصل الدولة، مستشهدا بأنه اينما توجد العقود الكبيرة تجد الفاسدين يتقدمون المشهد للظفر بأموال السحت .

وطرح السوداني فكرة تأليف لجنة مركزية للعقود للإشراف على عقود ل من وزارات الدفاع والداخلية والنفط والكهرباء فضلا على الإشراف على تعاقدات البطاقة التموينية والأدوية والمشاريع الكبرى على أن يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص والنزاهة وأن تخضع لإجراءات الرقابة والمتابعة لتحقيق المبدأ الوقائي.

وجدد السوداني مطالبته بعدم التهاون مع الاجراءات القانونية بشأن كشف الذمة المالية للمشمولين بها، مقترحا منح الصلاحية للوزير او المفتش العام في الوزارة لشمول الموظف مادون الدرجة الخاصة وبحسب مقتضيات المصلحة العامة للحفاظ على المال العام، مشيرا الى ظهور طبقة في المجتمع تمتلك اموالا طائلة مجهولة المصدر وانسجاما مع المبدأ القانوني (من اين لك هذا؟) اقترح النائب ضرورة ان يسرع مجلس النواب في تشريع قانون الكسب غير المشروع.

واشار الى ضرورة تكوين رؤى ومشروع متكامل يساعد في الحد من الفساد المستشري، مقترحا أن تشارك كل من وزارات ( التربية، والتعليم العالي، والثقافة) بنشر ثقافة (معا ضد الفساد) وادراجها في ضمن المناهج التعليمية بدءا من مرحلة الدراسة الابتدائية وحتى الجامعية من اجل بناء اجيال مسؤولة وواعية تتحلى بقيم النزاهة والأمانة وحفظ المال العام .

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