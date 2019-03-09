2019/03/09 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرف على موعد ارتفاع درجات الحرارة في العراق؟

متابعة -

كلمة

تشهد معظم مناطق العراق انخفاضاً محسوساً بدرجات الحرارة

الا ان ذلك الانخفاض لن يستمر طويلاً فقط في بداية الأسبوع

الحالي.

وقال المتنبيء الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، ان

"الاجواء ستكون مستقرة تقريبا ولا توجد حالة جوية لغاية يوم

الاربعاء المقبل والانخفاض بدرجات الحرارة خلال بداية الاسبوع فقط".

وأضاف ان "درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع بعد منتصف الأسبوع

الحالي".

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