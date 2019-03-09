مادورو يحذر اميركا من اي اعتداء على كاراكاس

2019/03/09 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السلطات الأمريكية من أن كاراكاس سترد في حالة شنت واشنطن عدوان على الجمهورية البوليفارية.وكتب مادورو على صفحته الشخصية على تويتر: “الإمبراطورية الأمريكية تقلل مرة أخرى من تقدير وعزم الشعب الفنزويلي.أؤكد لكم أن كل محاولة للعدوان الإمبريالي ستواجه رداً حاسماً من الوطنيين، رجالاً ونساء، ممن يحبون وطننا […]

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