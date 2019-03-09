2019/03/09 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفولة ضائعة وحياة قاسية للاجئين السوريين في مخيم قرية محمرة بمنطقة عكار شمالي لبنان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفولة ضائعة وحياة قاسية للاجئين السوريين في مخيم قرية محمرة بمنطقة عكار شمالي لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).