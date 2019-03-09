2019/03/09 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجلس بغداد: الرقابة المالية قدموا بطلب الى مجلس المحافظة لاخلاء المبنى

واع / بغداد / ز .ا

اكد مقرر مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم، السبت، ان استخدام ديوان الرقابة المالية لمبنى المحافظة الجديد ربما يكون اتفاق بين مجلس المحافظة والرقابة المالية بشكل مؤقت".

وذكر قاسم في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الرقابة المالية حركت معاملة ضد مجلس المحافظة تدعي تملكها للمبنى الحالي"، مبينا ان "الرقابة المالية كسبت القضية وقدموا لنا إنذار بإخلائها".





وأضاف ان "الرقابة المالية استحصلت على قرار تمليك بموافقة مجلس الوزراء في عهد حيدر العبادي"، موضحا ان "الرقابة المالية قدموا بطلب الى مجلس المحافظة لاخلاء المبنى".

وتابع ان أعضاء المجلس دخلوا في حوارات ونقاشات ولم يتم الإخلاء والتحويل"، مبينا ان "استخدام ديوان الرقابة المالية لمبنى المحافظة الجديد في منطقة العلاوي ربما يكون اتفاق بين مجلس المحافظة والرقابة المالية بشكل مؤقت".

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