الموسوي تستبعد إدراج الكابينة الوزارية ضمن جدول جلسة الاثنين المقبل

2019/03/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائبة عن تحالف البناء سهام الموسوي، السبت، أن الخلافات

السياسية بشأن إكمال الكابينة الوزارية تلاشت وتم الاتفاق على جميع

المرشحين الجدد، فيما استبعدت طرح الأسماء الجديدة للتصويت خلال جلسة

الاثنين المقبل.وقالت الموسوي ، أن “الكتل السياسية توصلت إلى اتفاقات

نهائية بشأن الوزارات الأربعة المتبقية وسيتم عرضها للتصويت خلال

الجلسات المقبلة”، لافتة إلى إن “جلسة الاثنين ستكون خالية من طرح

المرشحين للتصويت لعدم إرسال الأسماء لرئاسة البرلمان حتى

الآن”.وأضافت أن “التصويت على مرشحي العدل والتربية والدفاع والداخلية

سيتم في الجلسات التي تلي جلسة الاثنين المقبل”، مبينة أن “أسماء

المرشحين الجدد سترسل إلى لجنتي النزاهة والمساءلة والعدالة لغرض

تدقيقها قبل عرضها داخل مجلس النواب للتصويت”.

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