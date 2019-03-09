ضبط تجاوز على أنبوب نفطي في كركوك

2019/03/09 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت قوة أمنية، تجاوزاً على أنبوب للنفط في محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز استخبارات نفط الشمال العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وبعد ورود معلومات استخباراتية ضبطت تجاوزاً على الخط الناقل للنفط الخام عبارة عن أنبوب مطاطي في منطقة يايججي بمحافظة كركوك، وقد كان الانبوب ممتد داخل مرأب، ضبط بداخله أيضاً عجلتين".وأضاف "كما تم القاء القبض على سائقيها وازالة التجاوز واحالة المتهمين للقضاء".انتهى

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