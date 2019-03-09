الديمقراطي يعلن عن اجتماع على مستوى قيادي

2019/03/09 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، عن انه سيعقد غدا الاحد اجتماعا على مستوى مجلس قيادة لمناقشة عدد من المسائل.

ونقل بيان للحزب عن عضو مجلس قيادة الحزب علي عونه قوله ان من المقرر ان يعقد مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم غد الاحد اجتماعا لمناقشة عدد من المسائل.

واضاف عوني ان محاور الاجتماع غير معلومة لحد الان، مستدركا انه تم تبليغ الاعضاء ان اجتماع اعضاء المجلس سيعقد غدا الاحد.

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