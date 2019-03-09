2019/03/09 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *غيث التميمي معتمداً سياسة أصمت ودع “جمهورك” يتكلم عندما نزل السيد عمار الحكيم إلى ساحة الخلاني يقدّم نفسه عن طريق جمهوره، وقد نجح في حشد أكبر جمهور منظم في الحياة السياسية العراقية، كما كان خطاب الحكيم يشبه جمهوره معتدلاً.الجماهير الغفيرة التي حشّدها الحكيم تؤكد أن في العراق غير السيستاني ومقتدى الصدر قادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمار الحكيم العمامة المتوازنة NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار الحكيم العمامة المتوازنة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار الحكيم العمامة المتوازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).