2019/03/09 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *عبدالهادي مهودر اليوم يلتقي البرلمان كله عند الحكومة وتحت قبتها وقبته، كانت هذه البناية معدة اصلا للبرلمان او المجلس الوطني، وبقيت هذه البناية متروكة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اختارها واعاد تأهيلها وهي اليوم من اجمل بنايات العاصمة واقربها الى الناس وعربات الباعة والكيات والكوسترات، والى الصحفيين ومايميزها انها خارج المنطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خدود تحت قبة البرلمان NAS | موقع ناس الرسمي.

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