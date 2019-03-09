بايرن ميونخ يقسو على فولفسبورغ بخمسة اهداف

2019/03/09 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ألحق فريق بايرن ميونخ هزيمة ساحقة بضيفه فولفسبورغ (6-0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الألماني لكرة القدم.وأحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين للعملاق البافاري، في الدقيقتين (37، و85).بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من اللاعبين، سيرج جنابري، والكولومبي جيمس رودريغيز، […]

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