2019/03/09 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اكدت اليوم كتلة الاصلاح والاعمار النيابية، ، ان اي عملية لمكافحة الفساد لا يمكن ان تنجح مالم توجد ارادتان الاولى إرادة حكومية ناجزة والثانية سياسية برفع الحصانة السياسية عن ملفات الفساد والأشخاص الفاسدين، مشددةً على أهمية فتح جميع الملفات خصوصا الملفات التي وصفها بالكبيرة التي تمس بناء الدولة او التي تمس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذه هي الطريقة الوحيدة لمحاكمة نوري المالكي امام العراقيين وبقية السياسيين صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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