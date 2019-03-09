2019/03/09 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل المتسلق البريطاني توم بالارد مسيرة والدته المتسلقة المغامرة التي تحدت قمم الجبال وسطرت اسمها في الموسوعات العالمية، إلا أنها استسلمت لـ"الجبل القاتل" في باكستان

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