الوداد البيضاوي يخسر من أسيك أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا

2019/03/09 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعي الفرق العربية المتنافسة في بطولة دوري أبطال افريقيا لحسم تأهلها لدور الثمانية من خلال مواجهات الجولة الخامسة من دوري المجموعات يومي الجمعة والسبت المقبلين.

الفوز في هذه الجولة يصعد بالأهلي المصري والترجي التونسي رسميًا لربع النهائي، فيما يحتاج شباب قسنطينة الجزائري لنقطة واحدة لبلوغ الدور القادم، وسيضمن الفوز التأهل المبكر للوداد المغربي بشرط عدم فوز لوبي ستارز على ماميلودي صن داونز ضمن نفس المجموعة.

سيكون الأهلي المصري في مهمة صعبة حينما يحل ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولي، حيث يسعى بطل مصر لتحقيق الفوز والتأهل المبكر لربع النهائي.

يملك الأهلي 7 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 4 فقط لفيتا كلوب صاحب المركز الأخير، والذي يدخل اللقاء بهدف واحد وهو الفوز لإحياء آماله في التأهل.

وضمن نفس المجموعة سيستضيف شبيبة الساورة الجزائري صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط، سيمبا التنزاني وصيف الترتيب بـ6 نقاط، ولا بديل أمام الفريق الجزائري سوى الفوز فقط لإحياء آماله، قبل مباراته الأخيرة أمام الأهلي في برج العرب.

بينما تقام يوم الجمعة مباراتي المجموعة الثانية، حيث يسعى الترجي لاقتناص تذكرة العبور الرسمي لربع النهائي، بتحقيق الفوز على ضيفه حوريا الغيني.

ويملك حامل اللقب 8 نقاط في صدارة المجموعة وسيتأهل رسميًا في حالة الفوز على منافسه، حيث سيرتفع رصيده لـ11 نقطة، بينما يملك الفريق الغيني 7 نقاط في المركز الثاني.

في المجموعة الثالثة سيحاول الإسماعيلي التمسك بأمل شبه مستحيل حينما يستضيف مازيمبي الكونغولي على ملعب برج العرب.

الإسماعيلي يمتلك نقطة وحيدة من 4 مباريات، ويحتاج للفوز في مباراتيه المقبلتين مع فوز قسنطينة أيضًا في المباراتين للحاق بفرصة ضعيفة جدًا في التأهل.

ضمن نفس المجموعة سيحل الإفريقي التونسي ضيفًا على شباب قسنطينة، ويتمسك الأول بالأمل الضعيف خاصة أنه يملك 4 نقاط فقط، في المركز الثالث، بينما ستضمن نقطة التعادل التأهل المبكر للفريق الجزائري.

يوم السبت سيحل الوداد المغربي متصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ضيفًا ثقيلًا على أسيك أبيدجان العاجي، الذي يملك 4 نقاط في المركز الثالث.

الفوز يؤهل الوداد البيضاوي حامل لقب النسخة قبل الأخيرة، بشرط عدم فوز لوبي ستارز علي صن داونز ضمن نف المجموعة، بينما ستكون العودة من كوت ديفوار بنقطة نتيجة إيجابية أيضًا لبطل المغرب، بينما يبحث الفريق الإيفواري عن الفوز ولا شيء غيره.

حسابات المجموعة الأولى معقدة للغاية، حيث أن الفارق بين المتصدر والأخير 3 نقاط فقط، لتبقى جميع الاحتمالات قائمة.

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