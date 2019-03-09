خاص| اوغلو: مقررة برلمان كردستان لا تمثل التركمان

2019/03/09 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

اتهم عضو مجلس النواب السابق، والقيادي التركماني، نيازي اوغلو، السبت، منى القهوجي التي اختيرت لمنصب مقررة وسكرتير رئيس برلمان اقليم كردستان، بالانتماء الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال اوغلو في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "القهوجي التي صوت عليها برلمان اقليم كردستان لتتولى منصب مقررة وسكرتيرة رئيس البرلمان لا تمثل التركمان وليست لها صلة بالقضية".

واضاف أنها "رشحت وانتخبت بمساعدة الديمقراطي الكردستاني باعتبارها عضوا في الحزب، لكنها اختارت حزبا تركمانيا ليكون غطاء لها".

واوضح أوغلو أن "الكرد فشلوا في ادارة كركوك، وكذلك حرموا التركمان من اي تمثيل سيادي في المحافظة او الاقليم، بالتالي اليوم الوقت قد حان من اجل ان يتبوأ التركمان منصب المحافظ واثبات حسن نية الكرد بمنحهم منصبا سياديا في حكومة كردستان".

HN

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