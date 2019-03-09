بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة ورايو فاليكانو (3-1) في الدوري الإسباني

2019/03/09 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي بررشلونة الإسباني على نظيره رايو فاليكانو، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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