لم ينجح أحد أبدا في تسلقه... العثور على جثتين لإيطالي وبريطاني على

2019/03/09 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الإيطالي لدى باكستان، اليوم السبت، العثور على جثتي اثنين من متسلقي الجبال أحدهما إيطالي والآخر بريطاني كانا قد فقدا أثناء محاولتهما تسلق ما يعرف بأنه "جبل الموت" في باكستان.

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