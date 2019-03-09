كارثة في حفل زفاف بالسعودية (فيديو)

2019/03/09 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مصور في حفل زفاف بالمملكة العربية السعودية، بتصرف غير طبيعي أدى إلى حدوث كارثة.

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