نائب عن الفتح: الغاء مكاتب المفتشين العموميين يحتاج الى قانون جديد

2019/03/09 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس، السبت، ان الغاء مكاتب المفتشين العموميين يحتاج الى سن قانون جديد داخل البرلمان، مبيناً ان البرلمان صوت على الالغاء ولكن ينبغي تطبيق فعلي للقرارات وخاصة مايتعلق بمكافحة الفساد.وقال عباس في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “البرلمان صوت على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وهذا القرار يحتاج […]

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