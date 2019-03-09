2019/03/09 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد القيادي في تحالف "المحور الوطني"، وعضو مجلس النواب العراقي علي الصجري يوم السبت عزم البرلمان على الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وعزا الصجري في بيان اليوم، سبب الغاء المكاتب الى "كشف الكثير من الخروقات وحالات الفساد والرشاوى وما آلت اليه عملهم وهدرهم للمال العام وابتزاز الكثير من الدوائر وموظفيها بحجج واهية وسمسرة فاشلة هدفها المتاجرة باسم الدولة".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في الجلسة التي عقدها اليوم السبت المصادف 9/3/2019 على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.

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