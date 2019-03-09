وزير المالية في إقليم كوردستان: الرواتب ستوزع كل ثلاثين يوماً وبدون ادخار

2019/03/09 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل أعلن وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان أن رواتب موظفي إقليم كوردستان ستوزع من الآن فصاعداً كل 30 يوماً وبدون ادخار أي جزء منها، وأنهم سيعملون على إعادة المبالغ المدخرة من رواتب الموظفين إليهم.رغم أن يوم السبت عطلة، لكن وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، ريباز حملان، كان متواجداً في مكتبه بالوزارة استعداداً للتوقيع على صرف أول راتب بدون ادخار.حملان سعيد بقرار إلغاء العمل بنظام الادخار في رواتب الموظفين ويقول إن توزيع الرواتب سيبدأ من يوم غد الأحد، 10 آذار 2019.وصرح حملان لشبكة رووداو الإعلامية: "كنا قد أعددنا قوائم الرواتب للبدء بتوزيع رواتب كانون الأول (2018)، لكن تلك القوائم كانت حسب نظام الادخار، وقد جئنا اليوم للعمل على تعديل تلك القوائم لتوزع الرواتب بدون ادخار، وإن شاء الله سنبدأ من الغد (الأحد) بتوزيع الرواتب وستبدأ العملية بوزارة شؤون البيشمركة".حكومة إقليم كوردستان مدينة بنحو عشرة مليارات دولار للموظفين، وهو المبلغ المدخر من رواتب الموظفين على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ويقول وزير المالية إنهم سيبذلون مساعي جادة لإعادة تلك المبالغ للموظفين، لكن يجب أن تساعدهم الحكومة العراقية في هذا.ويضيف حملان: "في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس (الجمعة 8 آذار) وحسب القرار رقم 141 - الفقرة الثانية، سنعمل بجد مع الحكومة العراقية لحل وإعادة الرواتب الفائتة، وينبغي أن لا ينسى مواطنو إقليم كوردستان أن السبب الرئيس للأزمة المالية وادخار الرواتب كان امتناع بغداد عن صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة.أي أن على بغداد أن تتحمل جزءاً رئيساً من عبء إعادة الديون السابقة على الحكومة والمتمثلة في ادخار الرواتب".حرك قرار إلغاء ادخار الرواتب وتوزيعها اعتباراً من يوم الأحد السوق سريعاً، وستعود المياه إلى مجاريها في مجال المعاملات والبيع والشراء.هذا وقد كُرست كافة الجهود لإتمام توزيع الرواتب بدون ادخار على الموظفين قبل حلول عيد نوروز، وقد هيأت وزارة المالية المبالغ اللازمة، وتطالب جميع الوزارات بتزويدها بقوائم الرواتب لتسلم حصصها المالية.

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