2019/03/09 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / قوة امنية تعثرعلى جثة رجل مجهول الهوية جنوب شرقي بغداد

09/03/2019 22:10:00 PM |

عدد القراءات : 39

واع / بغداد / ز .ا

عثرت القوات الامنية في العاصمة ، السبت، على جثة رجل مجهول الهوية جنوب شرقي بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قوة امنية تعثر على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على جانب طريق منطقة جسر ديالى القديم".

وأضاف أن "الجثة كانت مقيدة الايدي وبدت عليها اثار اطلاق نار بمنطقة الرأس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / قوة امنية تعثرعلى جثة رجل مجهول الهوية جنوب شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / قوة امنية تعثرعلى جثة رجل مجهول الهوية جنوب شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).