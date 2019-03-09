2019/03/09 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vpWYsH1A1Y4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المجاهدان نور الدين الماجدي ومحمد الذهيباوي يختتمان مسيرة الدفاع عن الوطن والمقدسات بوسام الشهادة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المجاهدان نور الدين الماجدي ومحمد الذهيباوي يختتمان مسيرة الدفاع عن الوطن والمقدسات بوسام الشهادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).