2019/03/09 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O8eap0ZtRVc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الفصل الثاني .. الفساد يغطي على الكابينة و التواجد الاجنبي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الفصل الثاني .. الفساد يغطي على الكابينة و التواجد الاجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).