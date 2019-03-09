التربية تعلن عن آلية جديدة في رواتب الموظفين

2019/03/09 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، عن الية جديدة ستعتمد بدءا من الشهر المقبل لاستقطاع 1% من رواتب الموظفين التابعين لملاكاتها.وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان التربية وجهت اقسامها "باتخاذ ما يلزم لتنفيذ الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء المرقم 281 لسنة 2017 والتي تضمنت استقطاع نسبة (1%) من الراتب الأسمي من الموظف لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد، مضيفاً، على "أن تستوفي النسبة المذكورة دوريا عند كل ترفيع الى درجة اعلى لغرض تحويلها لحساب وزارة التخطيط واعتبارا من راتب شهر نيسان2019".

وأضاف البيان، ان "ارسال نظام الرواتب الموحد الى قسم الأمور المالية/توطين الرواتب في ديوان المديرية على البريد الالكتروني الخاص بالتوطين لغرض تحديث النظام الى النسخة (v4.0) والتى تم اضافة حقل استقطاع 1% فيها بعد اكمال رواتب شهر آذار مباشرة على أن يتم تنفيذ رواتب شهر نيسان على هذه النسخة حصرا".

من جهته قال مصدر في وزارة المالية في حديث صحفي، إن الية الاستقطاع ستشمل جميع موظفي الدولة مقابل حصول الموظف على رقم وطني ينظم تسلسل الموظفين في العراق.

وبين خبير مالي، ان الرقم الوظيفي الذي اقره مجلس الوزراء هو رقم وطني ينظم تسلسل الموظفين في العراق، مبينا ان هذا الرقم سيقضي على الازدواج الوظيفي.

واشار الى أن "الرقم الوظيفي الذي اقره مجلس الوزراء للموظف مقابل استحصال نسبة واحد بالمئة من الراتب، اشبه بالرقم المدني ومثل البطاقة الوطنية المستخدمة للعراقيين لكن هذا الرقم فقط للموظفين، مؤكداً على ان "هذا الرقم سيقضي على الموظفين الفضائيين او الموظف المزدوج الذي يستلم راتبين وكذلك سيخرج الموظفين غير الشرعيين من دوائر الدولة"، موضحا انه "بعد تحديد الرقم الوظيفي فسيتم التعرف على الموظف برقمه وليس باسمه".

ونوه الخبير، انه "على أساس هذا النظام سيتم صرف لكل موظف رقم من خلاله تستطيع الدولة من إحصاء عدد الموظفين في العراق وكمية رواتبهم وما هي درجاتهم الوظيفية"، مشيرا الى انه "بدلا من السجلات القديمة ستكون معلومات الموظفين مسجلة بأنظمة حديثة".

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