وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني غدا

2019/03/09 | 23:11

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يلتقي وزير الخارجية محمد علي الحكيم يوم غد الاحد نظيره الايراني

محمد جواد ظريف.وذكر بيان للخارجية ان" الوزير الحكيم سيلتقي غدا

نظيره الايراني بمقر الوزارة ".وتعد زيارة ظريف تمهيدا لزيارة الرئيس

الايراني حسن روحاني المقررة الاثنين ولمدة 3 ايام تلبية لدعوة رسمية

من رئيس الجمهورية برهم صالح .وقال المساعد الاعلامي لمدير مكتب

الرئيس الايراني، برويز اسماعيلي، في تصريح صحفي :" ان روحاني سيصل

يوم الاثنين، الى بغداد، وسيجري محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي

ورئيس الوزراء بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي بين ايران

والعراق".واضاف :" ان روحاني سيلتقي رئيس واعضاء مجلس النواب، وسيشارك

في الملتقى التجاري بمشاركة القطاعات الحكومية والخاصة الايرانية

والعراقية، كما سيلتقي مع كبار المسؤولين العراقيين وعدد من النخب

السياسية والاجتماعية بالعراق، فضلا عن اللقاء مع المرجع الديني

الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني وزيارة العتبات المقدسة

في العراق".

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