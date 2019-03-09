الدفاع النيابية: الفياض سيقدم تقريرا مفصلا للحكومة عن عدد ومهام القوات الأمريكية

2019/03/09 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن الهدف من زيارة مستشار

الأمن الوطني فالح الفياض والفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله

نائب قائد العمليات المشتركة لقاعدة عين الأسد هو لمعرفة تفاصيل أعداد

القوات الأمريكية الحقيقية والاطلاع على حجم معداتها العسكرية ،

لتقديم تقرير مفصل للحكومة قبل التصويت على قانون إخراجها من

البلاد.وقال عضو اللجنة علي جبار إن “هدف زيارة يار الله

والفياض لمعرفة الأعداد الحقيقية للقوات القتالية الأمريكية المتواجدة

في قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار لغرض إبلاغ الحكومة بها”، لافتا

إلى إن “الفياض ويار الله سيقدمان تقريرا مفصلا للحكومة العراقية

بأعداد القوات الأمريكية وحجم معداتها العسكرية داخل قاعدة عين الاسد

قبل الشروع بالتصويت على قانون إخراج القوات الأجنبية من

البلاد”.وأضاف أن “هذه الزيارة مهمة لمعرفة جميع الحقائق عن التواجد

الأمريكي ، فضلا عن وضع الخطط لتأمين المناطق الصحراوية والحدود مع

الجانب السوري”، مبينا أن “الأمن الوطني لديه خطة في تأمين الحدود مع

سوريا وتفعيل الجهد ألاستخباراتي للحد من عودة النشاطات الإرهابية

داخل المدن”.

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