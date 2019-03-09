ندوة عن الإدمان الرقمي في كلية الرافدين الجامعة

2019/03/09 | 23:12

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(المستقلة)..أقامت كلية الرافدين الجامعة ندوة عن الادمان الرقمي وانعكاساته على مهارات التواصل الاجتماعي.

والقى الأستاذ الدكتور كامل القيّم رئيس قسم الاعلام في جامعة بابل محاضرة تناولت مخاطر هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل لافت بعد التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الاتصال والإعلام بين التلاميذ والطلبة وسبل مواجهتها.وأشار القيّم الى الآثار المترتبة عن هذه الظاهرة على الجانب النفسي كارتفاع مستوى القلق والهوس وانخفاض التركيز والأداء في الدراسة والعزلة الاجتماعية فضلا عن تأثيرها الجسدي المباشر على الرقبة والعمود الفقري والبصر وما تسببه عواقب قلة النشاط البدني من أمراض أخرى.وأوضح: إن قلة وضعف المؤسسات التي تعنى بالطفولة والشباب تزيد من توجههم الى الاستخدام العالي للأجهزة الرقمية والاعتماد عليها في قضاء الوقت الى حد قد يمتد الى أكثر من أربع ساعات يوميا ما يسبب الادمان.وقدم القيّم عددا من المقترحات للحد من ظاهرة الادمان الرقمي وخصوصا عند التلاميذ والطلبة تركزت على اعادة النظر بآليات التلقي المعرفي والإعلامي وتنظيم وضبط الاستخدام المفرط للأجهزة الرقمية بالشكل الذي لا يؤثر أو يحد من التفاعل اليومي مع العائلة والأصدقاء.وشهدت الندوة التي حضرها الدكتور نزار الصراف معاون عميد كلية الرافدين الجامعة للشؤون العلمية والدكتورة فيان سعد رئيسة قسم الاعلام الرقمي وأدارها الدكتور محمد حسين علوان عدة مداخلات من الأساتذة والطلبة.يذكر أن كلية الرافدين الجامعة استحدثت هذا العام قسم الاعلام الرقمي هو الأول من نوعه في العراق يمنح الطلبة شهادة البكالوريوس بعد أربع سنوات دراسية تؤهلهم التعامل مع تكنولوجيا الاعلام والاتصال وإتقان الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة المعتمدة والمستخدمة عالميا.

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