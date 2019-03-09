ظريف يصل بغداد تمهيداً لزيارة روحاني

2019/03/09 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم السبت، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، بينما أكد مسؤولون أنّ الزيارة تأتي تمهيدا لزيارة الرئيس الإيراني لبغداد المقرر إجراؤها بعد غد الإثنين.

وقالت مصادر عراقية، إنّ «ظريف وصل مساء اليوم الى العاصمة العراقية بغداد»، مشيرة إلى أن ظريف سيمهد الأجواء لوصول روحاني، ويفتح الملفات المهمة مع المسؤولين العراقيين، التي يعتزم روحاني بحثها خلال الزيارة.

وبيّنت أنّ وزير الخارجية الإيراني سيناقش عدداً من الملفات المهمة مع بغداد ومذكرات التفاهم، لتكون جاهزة لتوقيع روحاني عليها عند وصوله، وأنّ زيارة روحاني ستكون حافلة بتوقيع المذكرات لتعزيز التعاون مع العراق.

وكانت صحيفة حكومية إيرانية، قد أفادت اليوم السبت، بأن الرئيس حسن روحاني سيلتقي في النجف المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني خلال زيارته المقررة الاثنين المقبل إلى العراق، وهي أول زيارة رسمية له منذ توليه منصبه عام 2013.

ونقلت صحيفة ‹إيران› عن السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، قوله، إن «الرئيس حسن روحاني سيلتقي خلال زيارته إلى النجف، هذا الأسبوع، المرجع علي السيستاني»، مضيفاً أن «زيارة روحاني إلى العراق ستشكل منعطفاً كبيرًا في علاقات البلدين».

وأشار السفير الإيراني إلى أن روحاني «سيركز خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين العراقيين، على موضوع إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، مبيناً أن «الأمر سيطبق أولاً بين تجار البلدين».

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وصل الأربعاء الماضي إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية ، قبل أيام من الزيارة المرتقبة لروحاني الى بغداد .

هذا فيما كان مساعد وزیر الخارجیة الإیراني عباس عراقجي قد زار العراق مؤخراً للاعداد لزيارة روحاني .





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