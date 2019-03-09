2019/03/09 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

سقط قتلى وجرحى، اليوم السبت، إثر تفجير وقع غربي مدينة منبج

شمالي سوريا.

وقالت مصادر محلية: إنّ ”تفجيرًا وقع بالقرب من نقطة تفتيش

عند مقبرة الشيخ عقيل غربي منبج“، مشيرة إلى ”سقوط قتلى وجرحى جراءه“، دون تحديد العدد.

وفي حزيران/ يونيو 2018، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى

اتفاق ”خارطة طريق“ حول منبج، شمال شرقي محافظة حلب، يضمن إخراج المقاتلين الأكراد

من المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

31

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى في تفجير بـ“منبج“ السورية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى في تفجير بـ“منبج“ السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).