2019/03/09 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، قائمة من العناوين التي قال إنه اكمل تحضيراته لوضعها ضمن خطته لمكافحة الفساد.واستعرض عبدالمهدي في كلمة مصوّرة داخل “مبنى المجلس الوطني” بثها موقع رئاسة الوزراء، وتابعها “ناس” اليوم (9 آذار 2019) قائمة مفصلة من العناوين التي يشوبها الفساد”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو: عبدالمهدي يقرأ قائمة “طويلة” لعناوين الفساد التي سيكافحها ! NAS | موقع ناس الرسمي.

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