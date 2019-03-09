بحزاني ، مسرحية (ماتت ضمائرهم) تجيش المشاعر و تبكي الحضور

2019/03/09 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ نصر حاجي احتفاءا بيوم المراة العالمي، عرض مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني وبالتعاون مع كروب شمعة الحياة الفنية في سنجار، المسرحية التراجيدية (ماتت ضمائرهم)، وذلك اليوم السبت الموافق 9/3/2019 وعلى قاعة لالش بحزاني، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والطلبة الشنكالين.“رعد طارق” رئيس مركز لالش/ بحزاني في حديث ل “ايزيدي […]

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