بايرن ميونيخ يسحق ضيفه فولفسبورغ ويعلن عزمه لاقصاء ليفربول

2019/03/09 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحق بايرن ميونيخ الألماني ضيفه فولفسبورغ مساء اليوم السبت، بتسجيله سداسية نظيفة، وارسل إنذارا مرعبا لليفربول الإنجليزي، کما انه انتزع صدارة "البوندزليغا" بفارق الأهداف عن

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