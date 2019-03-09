2019/03/09 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الروسية: القوات الأمريكية تمنع الحافلات التي أعدتها روسيا وسورية من الوصول إلى مخيم الركبان لإجلاء المهجرين السوريين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/09 | 23:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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