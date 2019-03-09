تعرف على توقعات الحالة الجوية في العراق خلال الأسبوع

2019/03/09 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنادا إلى صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة، السبت، لخصت صفحة منظومة أرصاد العراق، توقعاتها للحالة الجوية خلال الاسبوع الحالي لجميع أنحاء العراق وعلى النحو التالي:-الأحد

تتأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي ضعيف لذلك سيكون الطقس غائما ضبابيا في شمال البلاد، أما وسط وجنوب البلاد سيكونان صحوا والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، أما درجات الحرارة غالبا ما ستكون مقاربة عما سجلها يوم السبت.

اﻻثنين

يستمر تأثير المنخفض الجوي الضعيف على البلاد لذلك سيكون الطقس عموما صحو ا والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة غالبا سترتفع قليلا عما ستسجله ليوم اﻻحد.

الثلاثاء

يستمر تأثير المنخفض الجوي الضعيف على البلاد لذلك سيكون الطقس عموما صحوا ثم يتحول مساءا الى غائم جزئي في شمال ووسط البلاد واجزاء من الجنوب والرياح ستكون عموما متغييرة اﻻتجاه، أما درجات الحرارة غالبا سترتفع قليلا عما ستسجله ليوم اﻻثنين.

اﻻربعاء

سيتعمق تأثير المنخفض الجوي على عموم البلاد وهو ناتج عن إلتقاء منخفضين، اﻻول منخفض جوي عميق جدا ممتد من جهة البحر المتوسط وتصاحبه رطوبة في طبقات الجو العليا نسبتها(70% ــــــ 95%)، واﻵخر منخفض جوي عميق ممتد من جهة البحر اﻻحمر وتصاحبه رطوبة في طبقات الجو العليا نسبتها(30% ــــــ70%)، لذلك سيكون الطقس عموما غائما مع امطار متوسطة الى غزيرة شمال البلاد، وتكون خفيفة وعلى أماكن متفرقة من وسط وجنوب البلاد ومتوقع أن تكون متوسطة احيانا ودرجات الحرارة غالبا ستبقى مقاربة لليوم الذي سبقه، والرياح ستكون جنوبية شرقية نشطة السرعة، سرعتها(77 كم/ساعه) وسط وجنوب البلاد، اما شمال البلاد تكون سرعتها(68 كم/ساعة)

الخميس

يتراجع تأثير المنخفض الجوي بعد الظهر ليكون الطقس يوم الخميس شمال البلاد غائما مع أمطار متوسطة الى غزيرة، أما وسط وجنوب البلاد ستشهد أمطارا خفيفة الى متوسطة صباحا ثم يتحول الى صحو تدريجيا، والرياح ستكون غربية معتدلة السرعة ثم تتحول مساءا الى شمالية غربية، أما درجات الحرارة ليوم الخميس عموما ستنخفض قليلا.

الجمعة

سيكون الطقس عموما صحوا مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، والرياح ستكون شمالية غربية.

ومحتمل أن يعاود المنخفض الجوي نشاطه على عموم البلاد بعد يوم الجمعة المقبل ويكون اكثر تعمقا بحيث يكون منخفض جوي عميق جدا ذو رياح نشطه قد تصل سرعة الرياح 88كم/ساعة خصوصا وسط البلاد، أما شمال وجنوب البلاد اقل سرعه قليلا.

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