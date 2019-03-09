المكسيك.. 13 قتيلاً إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي

2019/03/09 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقتل 13 على الأقل وأصيب آخرون، السبت، جراء إطلاق مسلحين النار داخل ملهى ليلي في مدينة "سالامانكا" بولاية "غواناغواتو" وسط المكسيك.ونقلت صحيفة "ريفورما" المحلية عن "صوفيا هويت"، المسؤولة بحكومة الولاية، أن الهجوم استهدف ملهى "لابلايا مينز كلاب".وأضافت "هويت" أن حصيلة الضحايا تتراوح بين 13 و15 قتيلاً، دون تفاصيل إضافية بشأن دوافع المهاجمين أو هوياتهم.

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