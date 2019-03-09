موسكو: القوات الأمريكية تمنع إجلاء النازحين من مخيم الركبان

2019/03/09 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأمريكية بمنع الحافلات التي أعدتها روسيا وسوريا من الوصول إلى مخيم الركبان لإجلاء النازحين السوريين منه.وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان صدر عنه مساء اليوم السبت، إن الجانبين الروسي والسوري نظما، بهدف منع وقوع كارثة […]

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