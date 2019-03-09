نجل طالباني يحتفل بيوم الزي الكردي على طريقته الخاصة

2019/03/09 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} احتفل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم السبت، على طريقته الخاصة بيوم الزي الكردي.

ونشر قوباد طالباني صورة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي {الفيسبوك}، مرتديا الزي الكردي وهو في احضان طبيعة كردستان معلقا بسؤال: ماذا أجمل من ذلك؟.وقال قوباد طالباني في منشوره" حين يكون الجو ربيعا وتذهب بالزي الكردي الى الطبيعة الكردية الجميلة المزركشة"، مشيرا الى ان" الزي الكردي مثل طبيعة كردستان جميل ومزركش، وهو جزء مهم من هويتنا القومية وارث ثمين من آباءنا واجدادنا؛ لذا من الضروري ان نوليه اهتماما اكبر، وابارك هذا اليوم لجميع شعب كردستان".انتهى

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