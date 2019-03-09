مصرع 3 ضباط شرطة عراقيين بحادث سير في جنوب العراق

2019/03/09 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: لقي ثلاثة ضباط في شرطة العراقية مصرعهم اليوم في حادث سير على الطريق بين محافظتي البصرة وذي قار جنوب العراق.





ونقلت وكالة الانباء السعودية تصريحات مصدر أمني عراقي بأن الضباط الثلاثة المنسوبين إلى شرطة البصرة يحملون رتب عسكرية كبيرة.





وأضاف أن الضباط الثلاثة كانوا في طريقم للمشاركة في دورة أمنية عندما لقوا مصرعهم بحادث سير على الطريق.





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