2019/03/09 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدر النائب، شيروان دوبرداني، السبت، توضيحا حول جمع تواقيع بشأن إقالة محافظة نينوى من منصبه.وقال دوبرداني، في بيان تابعه “ناس” اليوم (9 آذار 2019)، إن “يوم الاثنين المقبل سيكون هناك اجتماع مهم للجنة تقصي الحقائق النيابية، استعدادا لعرض التقرير النهائي للجنة في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، حول سحب يد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يصدر توضيحا بشأن إقالة مسؤولين فاسدين “كبار” في الموصل NAS | موقع ناس الرسمي.

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