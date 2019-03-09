2019/03/09 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية بحسب ما كشفته صور الاقمار الاصطناعية الملتقطة، السبت، لخصت صفحة منظومة أرصاد العراق، توقعاتها للحالة الجوية خلال الاسبوع الحالي لجميع أنحاء العراق وعلى النحو التالي:- الأحد تتأثر البلاد بإمتداد منخفض جوي ضعيف لذلك سيكون الطقس غائما ضبابيا في شمال البلاد، أما وسط وجنوب البلاد سيكونان صحوا والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات الطس للاسبوع الحالي مفاجأت كبيرة منخفض جوي كبير صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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