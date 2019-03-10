غوارديولا يرد على شائعات انتقاله إلى يوفنتوس

2019/03/10 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي على شائعات رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي نهاية الموسم مؤكداً استمراره مع أبطال الدوري الممتاز.وتطابقت تصريحات غوارديولا في المؤتمر الصحفي التي جاءت بعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مع تغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والذي يحمل اسم "فريق بيب" بأنه مستمر مع مانشستر سيتي مبدياً انزعاجه من شائعات وسائل الإعلام.وجاء في تغريدة غوارديولا التي نشرت اليوم السبت: "أنا لا أفهم لماذا تقول وسائل الإعلام بعض الأشياء"، مؤكداً أنّ عقده يمتد لسنتين إضافيتين.وأضاف: "أنا لن أنتقل إلا إذا أقالوني، إذا أرادوني سأبقى".وانتصر مانشستر سيتي السبت على واتفورد 3-1 ليعزز صدارته للدوري الممتاز بفارق أربع نقاط عن ليفربول الوصيف مع مباراة أقل للأخير.وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي: "أنا لن أذهب إلى يوفنتوس"، مشيراً إلى أنّ إدارة بطل إيطاليا لم تتحدث معه أو مع وكيله أو حتى مع نادي مانشستر سيتي عن ذلك.

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