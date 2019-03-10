أقدم متحف في الجزائر يتعرض للتخريب خلال المظاهرات

2019/03/10 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة الجزائرية بأن “المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية تعرض لعمليات تخريب وسرقة وإضرام نيران في بعض مكاتبه خلال المظاهرات الأخيرة في العاصمة”.وذكرت الوزارة في بيان، أن “الجناة” استغلوا المسيرات السلمية التي نظمت في وسط الجزائر العاصمة ليرتكبوا جريمتهم النكراء بحق الموروث الثقافي الوطني والمساس بمتحف يغطي فترات هامة من تاريخ الشعب الجزائري”.

وأكدت “تعرض بعض أجنحة المتحف لـ”عمليات تخريب وسرقة عدد من مقتنياته بعد إضرام النيران في بعض المكاتب الإدارية وإتلاف وثائق وسجلات”.

وأشارت إلى أن “مصالح الحماية المدنية تدخلت بسرعة وحالت دون امتداد ألسنة النيران لأجنحة العرض”، مضيفة أن “فرق الأمن الوطني قد نجحت في استعادة سيف يعود لفترة المقاومة الشعبية”.

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